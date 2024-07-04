Michy Batshuayi, formayı giydi! İşte numarası

Galatasaray, daha önce anlaşma sağladığı Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yeni transfer Michy Batshuayi için imza töreni organizasyonu yapıldı.

Belçikalı futbolcunun yeni sezon formasıyla objektiflere poz verdiği gözlemlendi. Michy Batshuayi'nin 44 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SÖZLERİ

Batshuayi, Galatasaray resmi hesaplarına yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Karşılama için çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Galatasaray büyük ve sıklıkla şampiyon olan bir kulüp. Bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Kader bizi bir araya getirdi."

"Futbolun güzelliği burada, bazıları memnun oluyor bazıları olmuyor. Burada en önemlisi benim memnun olmam. Ailem de çok memnun. Galatasaray'ın bana duyduğu güvene karşı çok çalışacağım."

"Türkiye Ligi her geçen gün büyüyor. 3 büyük kulüpte de deneyimim oldu. Galatasaray beni buraya çağırdı ve ben de yapmam gerekenleri yerine getireceğim."

"Şampiyonlar Ligi'ni biliyorum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum. Bu stadyumda oynamak muhteşem bir deneyim olacak. Taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu biliyorum. Mertens, Zaha ve Ziyech gibi isimleri tanıyorum. Diğerleri ile de tanışacağım."

Michy Batshuayi, daha sonra Galatasaray müzesini gezdi