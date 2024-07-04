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Arda Güler ve ailesi bir arada! Fotoğrafa sosyal medyada yorum yağdı: "Şahane bir aile"

Arda Güler ve ailesi bir arada! Fotoğrafa sosyal medyada yorum yağdı: "Şahane bir aile"

A Milli Takımımızın yıldız isimlerinin başında gelen Arda Güler özel hayatıyla da merak ediliyor. Başarılı futbolcunun ailesi sosyal medyada Güler'i yalnız bırakmıyor. Arda Güler'in annesinden aile pozu geldi.

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A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'te Avusturya ile karşılamış ve güçlü rakibini yenerek çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Takımımızın yıldız kadrosunda adından en çok söz ettiren isimlerin başında gelen Arda Güler günlerdir gündemde.

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Güler özel hayatıyla da merak ediliyor. Arda Güler'i başarılarıyla tarih yazdığı günlerde ailesi de yalnız bırakmıyor.

Anne Serap Güler aile pozunu paylaşınca sosyal medyada dikkat çekti. Arda Güler'in annesi, ablası ve babası ile olan pozuyla beğeni topladı.

Arda Güler annesinin paylaşımına kalp emojisi koyarken fanları ise "Ne güzel aile", "Görünce yüzüm güldü ne güzeller", "Şahane aile" yorumlarında bulundu.

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