Citroen modellerinde temmuz fırsatları dikkat çekti

Citroen, çok yönlü ve konfora sahip modellerine yönelik temmuz ayında sunduğu özel kredi koşullarını ve fiyat tekliflerini duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, temmuz ayındaki kampanyası kapsamında C3 modeliyle C3 Aircross modelini 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi olanaklarıyla satışa sunuyor.

Kendi segmentinde öne çıkan donanımlarıyla Citroen C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ise temmuz ayında iki farklı cazip finansman teklifi sunuluyor.

Hem C4 hem de C4 X modelleri için 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanının yanı sıra 120 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunuyor.

Temmuz ayının avantajlı kampanyalarından biri de üstün konfor ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimi ile öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor. Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X satın almak isteyenler, 300 bin lira için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi teklifinin yanı sıra 180 bin lira 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanından da yararlanabiliyor.

Citroen'in, konfor özelliklerinin yanı sıra teknolojisiyle de fark yaratan ve yenilenen hafif ticari araç modeli Berlingo Van ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi seçeneğinin yanı sıra nakit satın alımlarda 30 bin lira indirimiyle dikkati çekiyor.

Yeni Berlingo Kombi de modeli, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi fırsatlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatleri konforlu ve ferah bir deneyime dönüştüren yeni Jumpy Spacetourer, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Citroen, yüksek kapasite ve konforu buluşturan yeni Jumper modelini ise 250 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Ayrıca yeni Jumper nakit satın alımda 20 bin liralık indirimle öne çıkıyor.