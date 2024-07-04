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Bursa'da yaşlı adam ortalığı birbirine kattı! Polisi bıçakladı, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da yaşlı adam ortalığı birbirine kattı! Polisi bıçakladı, biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir eve çöpleri temizlemek için giden temizlik ekiplerine direnen yaşlı adam, polisi bıçakladı.

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Tayakadın Mahallesi Ürün Caddesi'nde bir çöp evden gelen kötü koku nedeniyle komşular şikayette bulundu. İhbar üzerine çöp eve temizlik için giden belediyeye ait temizlik ekipleri 68 yaşındaki ev sahibi F.S'nin bıçak çekmesi üzerine polisi çağırdı. F.S, kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada kapıyı açmaya çalışan polis memuru T.H'yi kolundan bıçakla yaralayıp kendini eve kapattı.

Yaralı polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Çöp evin duvarına tırmanıp kendisini eve kapatan yaşlı adamı ikna etmeye çalışan polisler başarısız olunca ikamet içine biber gazı sıktı.

Biber gazından etkilenen şüpheli dışarı çıktığında etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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