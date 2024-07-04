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UEFA'dan skandal hata! Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi

UEFA'dan skandal hata! Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi

UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca versiyonunda Türkiye yerine Avusturya çeyrek finalist olarak gösterildi. Bu skandal durum Türk futbolseverler tarafından tepki çekti.

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Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye'nin başarısı sonrası UEFA resmi sitesinde skandal bir hataya imza atıldı. Milyonlarca takipçisi olan UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.

Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi. Bu olay, Türk futbolseverler tarafından yoğun eleştiri aldı.

UEFA'nın varsayılan olarak kullandığı İngilizce sayfasında bu hata yer almadı. Çeyrek final eşleşmelerini içeren kapakta ve haber içeriğinde doğru ülkeler yer aldı. Gelen uyarılar sonrasında UEFA söz konusu görselde değişikliğe giderek çeyrek final eşleşmesini düzeltti.

İşte o görsel;

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