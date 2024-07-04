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KPSS lisans sınav yerleri açıklandı (2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama)

KPSS lisans sınav yerleri açıklandı (2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 KPSS Lisans) oturumlarına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrilmişti. 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.Adaylar, KPSS Sınavı Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

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KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) 2024 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan duyuruda; "2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" denildi. 

Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlar, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavları temmuz ayında tamamlanacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

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