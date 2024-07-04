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A Milli Basketbol takımı Fransa'dan 50 sayı fark yedi

A Milli Basketbol takımı Fransa'dan 50 sayı fark yedi

A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'ya 96-46 mağlup oldu.

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Ay-yıldızlılar, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlık kapsamında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Rouen kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-14 önde tamamlayan Fransa, soyunma odasına 50-28 üstün girdi.

İkinci yarıda farkı iyice açan Fransa, üçüncü çeyreğini 67-37 önde geçtiği karşılaşmadan 96-46 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda Victor Wembanyama 24 sayı kaydetti. Türkiye'de ise Sertaç Şanlı 11 sayı üretti.

Milli Takım, 6-7 Temmuz'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da hazırlık turnuvasına katılacak. Ay-yıldızlılar, organizasyonda Sırbistan ve Hollanda ile karşılaşacak.

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