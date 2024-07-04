BIST 10.727
DOLAR 32,58
EURO 35,24
ALTIN 2.466,20
HABER /  GÜNCEL

Atama bekleyen öğretmenler dikkat! Bakan Tekin açıkladı

Atama bekleyen öğretmenler dikkat! Bakan Tekin açıkladı

Öğretmenlere ikinci tayin hakkı geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl öğretmenler için ikinci kez gerçekleştirecekleri il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 11 Temmuz'da başlayacağını duyurdu.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl öğretmenlerin ikinci kez il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme yapabileceklerini belirterek tarih verdi. Başvurular 11 Temmuz'da başlıyor. Tekin, paylaşımına öğretmenlerin çalışma ortamlarını düzenlemenin, eğitimde huzur iklimi oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu notunu da düştü.

Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:

"Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."

ÖNCEKİ HABERLER
Binance TR CEO'su Dönmez, kripto varlıklara ilişkin yeni yasayı değerlendirdi
Binance TR CEO'su Dönmez, kripto varlıklara ilişkin yeni yasayı değerlendirdi
Çorum'da aile faciası! Karısı ile 2 çocuğunu silahla vuran kişi gözaltına alındı
Çorum'da aile faciası! Karısı ile 2 çocuğunu silahla vuran kişi gözaltına alındı
İstanbullular dikkat! Bugün başladı, trafik giderek artıyor
İstanbullular dikkat! Bugün başladı, trafik giderek artıyor
Çorum’da korkunç olay! Caddeye yürüyen kadın defalarca bıçaklandı
Çorum’da korkunç olay! Caddeye yürüyen kadın defalarca bıçaklandı
Erhan Afyoncu 'Viyana 341 yıl sonra düştü' dedi firari Can Dündar İngiltere ile yanıt verdi
Erhan Afyoncu 'Viyana 341 yıl sonra düştü' dedi firari Can Dündar İngiltere ile yanıt verdi
Sigaraya ÖTV zammı geldi! İşte en ucuz ve pahalı sigara fiyatları
Sigaraya ÖTV zammı geldi! İşte en ucuz ve pahalı sigara fiyatları
1,64'lük enflasyon artışına Merkez Bankası'ndan ilk yorum geldi
1,64'lük enflasyon artışına Merkez Bankası'ndan ilk yorum geldi
"Sibergöz-49" operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı
"Sibergöz-49" operasyonlarında 110 şüpheli yakalandı
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Kamuda çalışmak isteyenler dikkat: 36 bin kişi alınacak
Kamuda çalışmak isteyenler dikkat: 36 bin kişi alınacak
Sinan Ateş davasının soruşturma ekibindeki savcılarla ilgili MHP’ye iletilen gizli bilgiler
Sinan Ateş davasının soruşturma ekibindeki savcılarla ilgili MHP’ye iletilen gizli bilgiler
Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından şok iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu
Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından şok iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu