BIST 10.682
DOLAR 32,56
EURO 35,23
ALTIN 2.465,66
HABER /  GÜNCEL

Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından şok iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından şok iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

Ankara'da Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Tetikçi Eray Özyağcı'nın avukatı Ziynettin Aktürk, kamera kaydı ve otopsi raporuna göre Sinan Ateş’i arkadaşı Selman Bozkurt’un vurduğunu iddia etti.

Abone ol

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davaya dün devam edildi. Sanık avukatları Sinan Ateş’i çatışma sırasında arkadaşlarının öldürdüğünü öne sürdü.

Tetikçi Eray Özyağci'nin avukatı Zeynettin Aktürk, yargılamanın eksik ve hatalı olduğunu savundu.

Özyağci'nin, savunmasında "Ben oraya yaralamaya gittim, sadece ayaklarına sıkacaktım." dediğini hatırlatan Aktürk, kamera görüntülerinin de bunu doğruladığını öne sürdü.

Müvekkilinin üç kez ateş ettiğini ve bunların Ateş'in ayaklarına isabet ettiğini iddia eden Aktürk, "Maktulün yanında bulunan Selman Bozkurt, müvekkile doğru ateş ederken müvekkilim kaçıyor. Bu kaçış esnasında iki kez daha ateş etmektedir ve Selman Bozkurt'u yaralamıştır. Olay yerinde ilk amacınız neyse ona odaklanırsınız. İlk amaç yaralama olduğu için ayaklarından vurup kaçmayı planlamaktadır. Kaçarken arkasından ateş edildiği için buna karşılık vermek zorunda kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"Vuruş açısı çok açık"

Aktürk, Ateş’i müvekkilinin öldürmediğini savunarak “Özyağcı’nın vuruş açısı çok açık. Bir metre mesafeden ateş ediyor. Öldürme niyeti olsaydı ayaklarını değil, başını hedef alırdı. Sinan Ateş’i, yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt öldürüyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve otopsi raporu da bunu gösteriyor” dedi.

Selman Bozkurt söz konusu çatışmada yaralanmıştı

ÖNCEKİ HABERLER
Yalova'da tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldürdü
Yalova'da tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldürdü
Fed tutanakları, faiz indirimi için daha fazla veri beklendiğine işaret etti
Fed tutanakları, faiz indirimi için daha fazla veri beklendiğine işaret etti
İsrail duyurdu! Hamas'tan ateşkes teklifine yanıt geldi
İsrail duyurdu! Hamas'tan ateşkes teklifine yanıt geldi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef vuruldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef vuruldu
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara sağanak yağış uyarısı
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara sağanak yağış uyarısı
Dilan ve Engin Polat soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza
Dilan ve Engin Polat soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza
Marmaris'te 37 düzensiz göçmen yakalandı
Marmaris'te 37 düzensiz göçmen yakalandı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Bakan Kurum: Depremden etkilenen şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
Bakan Kurum: Depremden etkilenen şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
İsrail duyurdu! Hamas ateşkes teklifine yanıt verdi
İsrail duyurdu! Hamas ateşkes teklifine yanıt verdi
Elazığ'da ormanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Elazığ'da ormanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 10,7 arttı
Küresel hava yolu yolcu trafiği mayısta yüzde 10,7 arttı