Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından şok iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

Ankara'da Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Tetikçi Eray Özyağcı'nın avukatı Ziynettin Aktürk, kamera kaydı ve otopsi raporuna göre Sinan Ateş’i arkadaşı Selman Bozkurt’un vurduğunu iddia etti.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davaya dün devam edildi. Sanık avukatları Sinan Ateş’i çatışma sırasında arkadaşlarının öldürdüğünü öne sürdü.

Tetikçi Eray Özyağci'nin avukatı Zeynettin Aktürk, yargılamanın eksik ve hatalı olduğunu savundu.

Özyağci'nin, savunmasında "Ben oraya yaralamaya gittim, sadece ayaklarına sıkacaktım." dediğini hatırlatan Aktürk, kamera görüntülerinin de bunu doğruladığını öne sürdü.

Müvekkilinin üç kez ateş ettiğini ve bunların Ateş'in ayaklarına isabet ettiğini iddia eden Aktürk, "Maktulün yanında bulunan Selman Bozkurt, müvekkile doğru ateş ederken müvekkilim kaçıyor. Bu kaçış esnasında iki kez daha ateş etmektedir ve Selman Bozkurt'u yaralamıştır. Olay yerinde ilk amacınız neyse ona odaklanırsınız. İlk amaç yaralama olduğu için ayaklarından vurup kaçmayı planlamaktadır. Kaçarken arkasından ateş edildiği için buna karşılık vermek zorunda kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"Vuruş açısı çok açık"

Aktürk, Ateş’i müvekkilinin öldürmediğini savunarak “Özyağcı’nın vuruş açısı çok açık. Bir metre mesafeden ateş ediyor. Öldürme niyeti olsaydı ayaklarını değil, başını hedef alırdı. Sinan Ateş’i, yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt öldürüyor. Güvenlik kamerası kayıtları ve otopsi raporu da bunu gösteriyor” dedi.

Selman Bozkurt söz konusu çatışmada yaralanmıştı