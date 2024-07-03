Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 hedef vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde tespit edilen 37 terör hedefi vurularak imha edildi..

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki terör unsurlarına karşı yürüttüğü mücadele soluksuz devam ediyor..

Mehmetçik, teröristlere karadan ve havadan yaptığı operasyonlarla göz açtırmıyor.

Hedefler tek tek vuruluyor..

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terörist hedeflere yönelik yeni bir hava harekatı gerçekleştirdi.

37 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen yeni hava harekatıyla ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde yapılan hava harekatında 37 terör hedefinin daha vurularak imha edildiği duyuruldu.

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Hava harekatında ayrıca çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.