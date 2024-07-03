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Bakan Ali Yerlikaya'dan Merih Demiral soruşturmasına tepki

Bakan Ali Yerlikaya'dan Merih Demiral soruşturmasına tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına tepki göstererek, tarihi ve kültürel sembollerin ırkçılıkla bir tutulamayacağını ve "Bizim Çocuklar"ın Almanya'da elde ettiği başarının suni gündemlerle gölgelenemeyeceğini belirtti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin, "Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz. 'Bizim Çocuklar'ın Almanya'da elde ettiği başarı, suni gündemlerle gölgelenemez." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve nefret söylemine milli değerlerimizde, kültürümüzde ve inancımızda yer yoktur. Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz. 'Bizim Çocuklar'ın Almanya'da elde ettiği başarı, suni gündemlerle gölgelenemez."

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