Mehmetçik'e 'vur' emri verildi! O eller kırılacak

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Kayseri olaylarının ardından Suriye'de boy gösteren girişimler sonrası bölgedeki tüm birliklerimize bayrağımıza bir saldırı olduğu zaman ‘vur’ emri verildiğini söyledi.

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Kayseri’de Suriye uyruklu olduğu açıklanan bir kişi, küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Haberin duyulması sonrası, sokağa inen kalabalık gruplar belli noktalarda toplandı. Yaşanan köpürtmeler sonrası Suriyelilerin yoğun olduğu bölgelerde bir takım provokasyonlar meydana geldi.

Çıkan olaylar güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınırken bu kez Suriye'de bir takım provokasyonlar ortaya çıktı. Suriye'nin kuzeyinde Türk tırlarına, Türk bayrağına ve Türk askerine yönelik bazı saldırılar gerçekleşti.

BAYRAĞIMIZA UZANAN ELLER KIRILDI

Bugünkü yazısında Kayseri ve Suriye'de yaşanan olayları ele alan Abdülkadir Selvi, bayrağımıza uzanan ellerin kırıldığını bayrağa saldırının hesabının sorulduğunu belirterek "Milletimiz müsterih olsun. Bayrağımıza el uzatanlar tespit edildi. Bir kısmı bedelini ağır bir şekilde ödedi. Diğerleri ise kısa sürede yakalanıp ibreti müessire olacak şekilde hesap sorulacak. Kıbrıs’ta da bir Rum direğe tırmanıp bayrağımızı indirmek istemişti. Ancak kendisi indirildi." ifadelerini kullandı.

ASKERİMİZE 'VUR' EMRİ VERİLDİ

Yazısında büyük bir gelişmeyi de açıklayan Selvi, "Bayrağımıza yapılan saldırıdan sonra Suriye’deki tüm birliklerimize bayrağımıza bir saldırı olduğu zaman ‘vur’ emri verildi." dedi. Türk bayrağının sembolümüz olduğunu ve bağımsızlığımızın simgesi olduğunu ifade eden Selvi, "Tekrar altını çizerek söylüyorum bayrağımıza yönelik saldırıdan sonra Suriye’deki tüm askeri birliklerimize “Bayrağa dokunanı vur” emri verildi. Bayrağa el uzatanın eli kırılacak. Bayrağımızı indirmeye çalışanlar vurulacak." ifadelerine yer verdi.

Selvi, Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinde 5 milyon nüfusun yaşadığı bölgeyi kontrol ettiğini provokasyon yapanlarının sayısının ise 2 bini bulmadığını belirterek "Olaylar tamamen kontrol altına alındı. Hem de askeri birlik takviyesine gerek duyulmadan yapıldı. Peki bundan sonra olmaz mı? Cuma günleri benzer protesto eylemlerinin yapılabileceği söyleniyor. Ona göre tedbir alınmış durumda." dedi.

Selvi bu provokasyonların ise Türkiye ile Suriye'nin normalleşme ihtimali olduğunda ortaya çıkmasına dikkat çekti.