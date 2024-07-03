Bülent Arınç'tan ekonomi değerlendirmesi: Et fiyatı almış başını gitmiş

Ekonomi ve alım gücü konusunda eleştirilerde bulunan Bülent Arınç, bir sene önceki 70 liralık market poşetini 170 liraya dolduramadıklarını söyledi.

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Türkiye'de seçim sonrası siyasi gündem yoğunluğu azaldı.

Son dönemde ise 'normalleşme, yumuşama' söylemleriyle birlikte yeniden gündem yoğunluğu oluşurken en önemli maddelerden biri de ekonomi...

Belli aralıklarla demeç vererek gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşarak gündemi yorumladı.

Market örneği verdi

Arınç, gündemin önemli başlıklarına değinirken ekonomi konusunu da ele aldı.

Market alışverişi örneği veren Arınç, alım gücünün düşüklüğünden şikayet etti.

"70 liraya doldurduğum poşeti 170 liraya dolduramıyorum"

Arınç, şu ifadeleri kullandı:

Eşimle beraber markete gidiyorum. Diyelim ki bir sene evvel 70 liraya aldığım, doldurduğum poşeti şimdi 170 liraya dolduramıyorum. Et fiyatı almış başını gitmiş.

"Makamlar ayrılırsa oylar 5 puan artar"

AK Parti'nin iç siyasette bundan sonraki yol haritasına ilişkin de konuşan Arınç, önerisini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı makamı ile Genel Başkanlık makamlarının birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Arınç, "Nihai kanaatim şudur. Cumhurbaşkanlığı makamı ile Genel Başkanlık makamı birbirinden ayrılmalı. Bunu ilan ettiği gün bile, 5 puan koyarız üstüne." dedi.