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DİSK-AR: Enflasyon değil manipülasyon, TÜİK madde fiyat listesini açıklamalıdır

DİSK-AR: Enflasyon değil manipülasyon, TÜİK madde fiyat listesini açıklamalıdır

DİSK-AR, TÜİK'in açıkladığı Haziran 2024 enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını ve manipülasyon yapıldığını savunarak TÜİK’in madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarına ilişkin verilerin açıklanması yönündeki yargı kararına uyması gerektiğini ifade etti.

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Milyonlarca insanın beklediği TÜİK'in haziran enflasyon rakamı yıllık yüzde 71,60, altı aylık yüzde 24,73 ve aylık yüzde 1,64 oldu. DİSK-AR, TÜİK'in Haziran 2022'den bu yana madde fiyat listesini açıklamaması nedeniyle ürün ve hizmet bazında ortalama fiyatların tam olarak bilinmediğini ve bu durumun enflasyon oranlarının düşük gösterilmesine neden olduğunu savundu.

DİSK-AR ayrıca, TÜİK'in yargı kararına uyarak madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarına ilişkin verileri açıklaması gerektiğini vurguladı.

TÜİK verilerine göre gıda enflasyonu yüzde 68,01 açıklanırken, DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada, “DİSK-AR’ın TÜİK verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 93,9 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 76 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 95,2 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 121 olarak gerçekleşti” ifadelerini kullanıldı. Ayrıca resmi verilere göre son 21 yılda gıda fiyatları 30 kat arttığı vurgulandı.

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