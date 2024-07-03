BIST 10.533
DOLAR 32,57
EURO 35,12
ALTIN 2.464,47
HABER /  GÜNCEL

Edirne'de 1 haftada 282 düzensiz kaçak göçmen ve 5 insan kaçakçısı yakalandı!

Edirne'de 1 haftada 282 düzensiz kaçak göçmen ve 5 insan kaçakçısı yakalandı!

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 1 hafta içerisinde 282 düzensiz kaçak göçmen, 5 organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullandıkları 4 araç ele geçirildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilirken, 5 organizatör de, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Abone ol

Edirne'de son bir hafta içerisinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 282 düzensiz kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden denetimlerde son 1 hafta içerisinde 282 düzensiz kaçak göçmen, 5 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları 4 araç yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yapan ve gözaltına alınan şüpheli 5 organizatör, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 4 araç ise çekici ile otoparka kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Endonezya'da 9 metrelik piton, 36 yaşındaki kadını yuttu
Endonezya'da 9 metrelik piton, 36 yaşındaki kadını yuttu
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi
Mehmet Şimşek duyurdu: 31 milyar dolar geriledi
Mehmet Şimşek duyurdu: 31 milyar dolar geriledi
Memur emeklileri haziran ayı enflasyon verilerini protesto etti
Memur emeklileri haziran ayı enflasyon verilerini protesto etti
Bahçeli'den UEFA'ya sert tepki! "Son derece yanlı ve yanlıştır"
Bahçeli'den UEFA'ya sert tepki! "Son derece yanlı ve yanlıştır"
Reuters'tan 'Suriye' iddiası: Türkiye kapıları kapattı
Reuters'tan 'Suriye' iddiası: Türkiye kapıları kapattı
ÖTV zammında oran netleşti! Akaryakıt, sigara ve alkole peş peşe zam
ÖTV zammında oran netleşti! Akaryakıt, sigara ve alkole peş peşe zam
Boyner Grup '2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı
Boyner Grup '2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Kayseri' tepkisi: 'Zoraki misafirliğin sonuna gelinmiştir'
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Kayseri' tepkisi: 'Zoraki misafirliğin sonuna gelinmiştir'
Dünyanın en büyük ikinci yatırım şirketinden Türkiye açıklaması
Dünyanın en büyük ikinci yatırım şirketinden Türkiye açıklaması
UEFA açıkladı: Merih Demiral hakkında soruşturma başlatıldı! Gol sevincinde "bozkurt" işareti yapmıştı
UEFA açıkladı: Merih Demiral hakkında soruşturma başlatıldı! Gol sevincinde "bozkurt" işareti yapmıştı
Adana'da evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü: "Damadım iyilik yaptı kötülük buldu"
Adana'da evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü: "Damadım iyilik yaptı kötülük buldu"