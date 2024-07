Boyner Grup '2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu açıkladı

Boyner Grup '2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nda toplumsal etki, çevresel etki, işyerinde demokrasi, inovasyon, değer zinciri ve paydaş katılımı alanlarında yürüttüğü çalışmaları paylaştı.

Abone ol

Boyner Grup, sürdürülebilirlik yönetimi anlayışının temelini şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve katılımcılığın oluşturduğuna dikkat çektiği 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Raporda toplumsal etki, çevresel etki, işyerinde demokrasi, inovasyon, değer zinciri ve paydaş katılımı alanlarında yürüttüğü çalışmaları paylaşan Grup, 'Sürdürülebilir İyilik Modeli'ne vurgu yaparken; UNDP iş birliğiyle Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine yön verecek kadın liderleri yetiştirmek için de düğmeye bastı.

Tüm iş yapış biçimlerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hayata geçirdiklerini ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 9’unda faaliyet gösterdiklerini söyleyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çok net yaklaşımımızı istikrarla sürdürüyoruz. Eşitliği sağlamayı bir kadın meselesi değil, demokrasi meselesi olarak görüyoruz” dedi.

2009 yılından bu yana cesur, ses getiren, kadınları iş ve sosyal yaşamın merkezine çeken çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Ümit Boyner, “UNDP iş birliğiyle hayata geçirecekleri SHE LAB -Genç Kadınlar için Sürdürülebilirlik Laboratuvarı projesiyle kadın liderler yetiştirmek için yola çıktık. Sürdürülebilirlik konusu henüz şirketler nezdinde dahi tam anlaşılmamışken, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan kız öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan proje 18 aylık online bir eğitim dönemini kapsayacak ve 210 genç kadına ulaşılacak” dedi.

SHE LAB cam tavanları kıracak

SHE LAB projesinin sürdürülebilirlik alanında çalışacak kadın profesyonellerin yetiştirilmesi ve bu alanda eğitim programlarının geliştirilmesi için öncü bir çalışma olacağını vurgulayan Ümit Boyner, “Entegre düşünme becerilerine sahip ve yapay zeka sistemleriyle birlikte çalışabilme kapasitesine sahip kadın profesyonellerin yetiştirilmesi erkek egemen bir çalışma sisteminin üzerindeki cam tavanları da kıracak. Bir diğer hedefimiz ise SHE LAB’i Türkiye’de en iyi şekilde hayata geçirip, projenin yetkinliğini ve etkisini kanıtlamak. Ardından da SHE LAB'i bir model haline getirerek UNDP’nin aktif olduğu ülkelerde yaygınlaştırılması olacak. Çünkü hiçbir zaman sadece finansal bir destek sağlayalım misyonuyla hareket etmedik. Odağımız her zaman finansal destek sağlamanın yanında, değişimin ve dönüşümün bir parçası olarak ele aldığımız toplumsal sorunun çözümünde de aktif rol almak” ifadelerini kullandı.

'Toplumsal cinsiyet eşitliğini odağımıza aldık"

Sürdürülebilirlik çalışmalarının tamamında “iş yerinde demokrasi” ilkesini ele aldıklarını söyleyen Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Elif Ateşok Şatıroğlu ise, “Her gün binlerce kişiye dokunan bir marka olarak müşteri mutluluğunu esas almak önemli, ama sorumluluk duygusuyla çalışmak daha da önemli. Biz de Boyner Grup olarak, eşitliği çalışma ilkelerimize yerleştirdik ve toplumsal cinsiyet eşitliğini odağımıza aldık. Türkiye’de kadın çalışan oranı %47, icra kurulundaki kadın oranı %60 olan tek şirketiz. Fırsat eşitliği, eşit işe eşit ücret ve yönetim kurullarında kadın yöneticilerin varlığı gibi konularda adımlar attık. Seninle Tamam, Biriz Birlikteyiz, İyi İşler projelerimizle kadın girişimcileri ve çalışanları desteklerken Buluşum gibi projelerimizle gençlerimizin yanındayız. Tüm bu faaliyetlerimizle sadece kurum içinde değil, değer zincirinin tamamında uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Sürdürülebilirlik iyilik peşindeyiz

Boyner Grup’un şirketleri ve tüm çalışanlarıyla sürdürülebilir iyilik peşinde olduklarını paylaşan Boyner Grup CFO ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Tokgöz Altun, “Boyner Grup olarak sürdürülebilirliği tüm şirketlerimizin faaliyetlerinde temel bir değer olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik artık sadece yeşil yatırımlar, çevre veya sosyal alanlarla sınırlı değil. Bu yüzden çalışmalarımıza iç ve dış paydaşlarımızı da dahil ederek döngüsel bir ekonomi sistemi etrafında şekillendiriyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) faktörlerin öneminin arttığı bir dönemde, finansal başarımızı sadece bilanço rakamlarıyla sınırlı tutmayarak, ESG’nin merkezine güçlü finansmanı konumlandırıyoruz” dedi.

Tokgöz, 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporunda toplumsal etkiden çevresel etkiye, işyerinde demokrasiden inovasyona kadar pek çok önemli başlığın yer aldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“İçerisinde Altınyıldız gibi büyük üretim tesisleri de olan şirketlerimizin her birinde ürün ve hizmetlerimizin çevreye olumsuz etkisini azaltmak amacıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 2023 yılında m2 başı emisyonumuzu bir önceki yıla göre %37,8 oranında, baz yıl 2012’ye göre ise %38,3 oranında azalttık. Binalarda Enerji Verimliliği kapsamında da Boyner Büyük Mağazacılık’ta 2023 yılında metrekare başına düşen enerji tüketimimizi 2012 yılına göre %46 oranında azalttık. İzmir Torbalı’daki genel merkezimizde hayata geçirdiğimiz “Yeşil Çatı” projemizde de GES aracılığıyla ürettiğimiz enerji miktarını 2023 yılında 2,13 GWh’a çıkardık. Bu sayede, fabrika ve merkez ofisimizin tamamının elektrik ihtiyacını karşılamış olduk. BR Mağazacılıkta ise 2023 yılı içinde GES Projesi sayesinde ofis enerji tüketimlerine bağlı emisyonlarımız 2022 yılına göre %74, projenin başladığı 2020 yılına göre ise %68 oranında azaldı.”

Değer zincirinde şeffaf ve izlenebilir bir raporlama yaptıklarını ifade eden Tokgöz, “Boyner Grup olarak döngüsel ekonomiye geçiş için yaptığımız çalışmaları da her yıl daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Boyner Mağazacılık ve Altınyıldız Fabrikamızdaki koleksiyonlarımızda geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını; Altınyıldız Tekstil Fabrikamızda ise geri dönüştürülmüş polyester kullanımını artırıyoruz. Müşterilerimizden iade gelen ürünleri de Nivogo ile yaptığımız iş birliği ile yeniden kullanılır hale getirmeyi hedefliyoruz. Çok kullanımlı çanta projemizi hayata geçirdik. Bugüne kadar hem 4 milyonu aşkın naylon poşet kullanımının önüne geçtik, hem de eğitime destek verdik. Bununla birlikte 2023 yılında 2,9 milyon pet şişeyi hammaddeye dönüştürdük ve 124 ton karbondioksit gazının atmosfere karışmasını da önledik” dedi.

Raporda su ve kimyasal tüketimi azaltma kapsamındaki çalışmalar da öne çıkıyor. Grubun, 2023 yılına kadar plastik tüketiminde yıllık bazda 11,5 ton azaltım olan taahhüdü, 2023 yılında hedefin 5.5 katında seyrederken, yıllık plastik tüketiminde 63 tonluk azaltım sağlanmış durumda.