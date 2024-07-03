UEFA açıkladı: Merih Demiral hakkında soruşturma başlatıldı! Gol sevincinde "bozkurt" işareti yapmıştı

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.

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EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral gol sevincinde "bozkurt" işareti yapmıştı. UEFA, milli futbolcu hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Merih Demiral ceza alır mı?

UEFA'nın soruşturma açması üzerine "Bozkurt yapan Merih Demiral ceza alır mı?" "Merih Demiral, Hollanda maçında oynayabilir mi?" gibi sorular soruluyor. UEFA'nın Disiplin Talimat 31 (4) maddesine göre; başarılı futbolcumuza sadece para cezası verilmesi veya 1 ila 4 maç ceza verilmesi de gündemde.

UEFA'nın "Aşırı sağcıların kullandığı siyasi sembol" olarak işlemesi durumunda Demiral'ın men edilmesi de gündeme gelebilir. Ancak Bozkurt işaretinin tarih boyunca Türklerin yaygın olarak kullandığı bir işaret olarak görülmesi ve ırkçılıkla bir araya getirilmemesi durumunda yıldız savunmacımızın soruşturmadan aklanması da gündemde.

Alman Bakan'dan "bozkurt" tepkisi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına tepki göstermişti.

Bakan Faeser, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Türk kullanıcılar Alman bakanın bu sözlerine de tepki yağdırdı.

Bozkurt işareti Almanya'da 'aşırı sağcı' ve 'faşist' bir sembol olarak görülüyor. Yasaklanması için siyasetçiler tarafından çalışma yürütülüyor. Bozkurt işareti aynı gerekçelerle Avusturya'da 2019'da yasaklanmıştı.

Merih Demiral'dan "bozkurt" işareti açıklaması

Merih Demiral, maçtan sonra yaptığı açıklamada gol sevincinde bozkurt işareti yapması ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim."