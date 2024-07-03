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Bedelli askerlik ücret 2024 ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücret 2024 ne kadar oldu?

Milyonlar Temmuz 2024 memur maaş zammı dönemini bekliyordu. Nihayet 6 aylık enflasyon farkı bugün belli oldu. Maaş zammı bazı kişileri sevindirse de bazı kişileri de üzecek. Bu kapsamda 182 bin liranın üzerinde bulunan, 2024 Temmuz ayından Ocak 2025’e kadar geçerli olacak bedelli askerlik ücreti 217 bin 870 lira oldu.

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Bedelli askerlik ücreti Ocak 2024 döneminde 182 bin 609 lira seviyesine yükselmişti. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Bu kapsamda memurlara yapılan yüzde 19,31 zam ile bedelli askerlik fiyatı da aynı oranda arttı.

Yüzde19,31’lik memur zammı sonrasında yeni bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL’den 217 bin 870 liraya yükselmiş oldu.

MSB’den tarih uyarısı 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler için bir açıklamada bulunmuştu. Zam öncesi daha ucuz bedelli askerlik ücreti için çağrıda bulunan MSB yeni rakamların ise 28 Haziran’a kadar geçerli olacağını kaydetti.

MSB’nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğinde 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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