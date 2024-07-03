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Ülker Bisküvi'den 550 milyon dolarlık tahvil ihracı

Ülker Bisküvi'den 550 milyon dolarlık tahvil ihracı

Ülker Bisküvi, yurt dışına 7 yıl vadeli 550 milyon dolar değerinde tahvil ihraç etti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, J.P.Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities'in yetkilendirildiği tahvil ihracında 20 ülkeden 100'den fazla uluslararası yatırımcı katıldı.

Ülker Bisküvi, elde ettiği finansman kaynağını mevcut Eurobond finansmanının refinanse edilmesinde kullanmayı planlıyor.

Tahvil işleminin kapanışının ilgili nihai sözleşmelerin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tertip ihraç belgesi başvurusunun onaylanmasını müteakiben, 8 Temmuz'da sonuçlanması bekleniyor.

'İsrafsız şirket kültürümüzle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Bisküvi Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, 2024'ün ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Buyurgan, 'Müşterilerimize, tüketicilerimize, paydaşlarımıza ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracımız, başarılı bir şekilde yürüttüğümüz finansal stratejimizin ve yatırımcılarla olan güçlü bağımızın bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin sağlam finansal yapısına güvenen uluslararası yatırımcılara teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

Yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Buyurgan, pladis çatısı altında Ülker'i üretim ve ihracatta daha da güçlü hale getirme hedefleriyle küresel rekabette güç kazanma, pazardaki konumlarını sürdürme ve güçlendirme yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlediklerini belirtti.

Buyurgan, 'İsrafsız şirket kültürümüzle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeniliği, ürün yelpazemizi geliştirmenin yanı sıra dijitalleşmeden, ürün tedarikine, dağıtım ağımızın daha da güçlendirilmesine kadar birçok noktada kullanıyoruz. Üretim gücümüzle 2024'ün geri kalan aylarında da güçlü performansımızı devam ettirerek ülkemize, ekonomiye, çalışanlarımıza, tüketicilerimize ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlamayı sürdüreceğiz.' açıklamalarında bulundu.

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