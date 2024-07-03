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EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı.

29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi.

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.

Son 16 turu sonuçları

EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:

İsviçre-İtalya: 2-0

Almanya-Danimarka: 2-0

İngiltere-Slovakya: 2-1

İspanya-Gürcistan: 4-1

Fransa-Belçika: 1-0

Portekiz-Slovenya: 3-0

Romanya-Hollanda: 0-3

Avusturya-Türkiye: 1-2

Eşleşmeler

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)

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