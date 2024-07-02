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İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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