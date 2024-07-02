EURO 2024'te çeyrek finaldeyiz!

EURO 2024 son 16 turunda Türkiye ile Avusturya karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçta Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çaldı. Kritik müsabakadan 2-1 zaferle ayrılan ay-yıldızlılar, son 8 takım arasına adını yazdırdı.

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A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çaldı.

Büyük bir heyecana sahne olan müsabakayı 2-1 kazanan ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükseldi. A Milli Takımımız'a turu getiren golleri 1 ve 59. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch attı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDA!

EURO 2024'te son 8 takım arasına adını yazdıran A Milli Takımımız'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda oldu.

Kritik karşılaşma 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Avusturya 1 - 2 Türkiye

90'Son düdük geldi ve Milli Takım karşılaşmayı 2-1 kazanarak EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi.

90'+4' Karşılaşmanın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

89'Ceza sahasının sağında topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

73'Prass sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Merih'in müdahalesiyle top kornere gitti.

67'GOL! Gregoritsch farkı bire indiren golü attı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken top arka direkte Gregoritsch'in önünde kaldı. Gregoritsch'in vuruşunda top ağlarımıza gitti.

59'GGGOOOOOOOOOOOLLLLL! Merih Demiral, farkı ikiye çıkaran golü attı. Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Merih bu kez kafayla kaleciyi çaresiz bıraktı ve topu ağlarla buluşturdu.Gol - Merih Demiral

57'Sol kanattan hızla gelen Ferdi ceza sahası içine girip şutunu çekti. Top Kevin Danso'dan döndü.

50'Posch sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Gregoritsch'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı Millilerimizin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en 1 dakika daha oynanacak.

33'Sabitzer sol çaprazdan kaleyi düşündü. Sabitzer'in şutunda Merih yaptığı müdahaleyle topun kaleye gitmesini önledi.

25'Arda sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Merih'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

23'Arda sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

19'Ani gelişen Milli Takım atağında topla ilerleyen Arda Güler kalecinin önde olduğunu görünce orta yuvarlaktan kaleyi yokladı. Arda'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

17'Schmid sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Merih karşıladı.

12'Sabitzer ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü. Sabitzer'in sert vuruşunda barajdan dönen top kornere gitti.

6'Romano Schmid'in sol kanattan direkt kaleye kullandığı köşe vuruşunda Merih Demiral kale çizgisi üzerinde topun ağlara gitmesini engelli.

1'GOOOOOOOLLLLLLL! Milli Takımımız, Merih Demiral'ın golüyle 1-0 öne geçti. Arda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştıramadı. Merih Demiral kale önünde bulduğu pozisyonda yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

1'İlk düdük geldi ve zorlu 90 dakika başladı.

Avusturya - Türkiye ilk 11'ler

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Schmid, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic

TÜRKİYE: Mert Günok, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür, İsmail, Kaan, Orkun, Kenan, Arda, Barış Alper