Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Gelecek nesillere bir borçtur!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde gerilimleri azaltacak, diyalog, diplomasi ve demokrasi yolunu açacak koşullar oluşturmanın gelecek nesillere karşı bir borç olduğunu kaydetti.

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Yerapetritis, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir yayın kuruluşunun düzenlediği "Jeopolitik Savaş: Sürdürülebilir barış için ön şartlar nelerdir?" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, dış politikaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünya gündemini meşgul eden bazı sorunların artık bölgesel değil, sınır ötesi niteliğe sahip olduğunu belirten Yerapetritis, iklim krizi ve Kovid-19 salgınını buna örnek gösterdi.

Yerapetritis, dünya genelini etkileyen sorunlara dikkati çekerek ülkelerin de dış politikalarının bu doğrultuda değiştiğini ifade etti.

Türkiye ile diyaloğun Yunanistan'a vatansever bir hizmet olduğunu vurgulayan Yerapetritis, "(Türkiye ile) her konuda mutabık kalmayacağız, bunu biliyoruz. Naif değiliz. Gerilimleri azaltacak, diyalog, diplomasi ve demokrasi yolunu açacak koşullar oluşturmak gelecek nesillere borcumuzdur. Abartılı iddialara kapılmadan, adım adım bunu yapıyoruz. Güzel bir pozitif gündem oluşturduk." diye konuştu.

Yerapetritis, dış politikadaki bu çizginin vatani bir görev olduğunu ifade ederek, "Zira, Ege'de bir kaza olursa, durumu düzeltmek için bir VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi olmayacak. Kaza düzeltilemez. Orta Doğu'da gördüğümüz gibi, kazalar çok kolay bir şekilde felakete sürükleyen sonuçlar doğurabilir. Bu da istemeyeceğimiz bir şey." dedi.