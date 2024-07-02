BIST 10.446
DOLAR 32,55
EURO 35,03
ALTIN 2.433,21
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Gelecek nesillere bir borçtur!

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Gelecek nesillere bir borçtur!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde gerilimleri azaltacak, diyalog, diplomasi ve demokrasi yolunu açacak koşullar oluşturmanın gelecek nesillere karşı bir borç olduğunu kaydetti.

Abone ol

Yerapetritis, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir yayın kuruluşunun düzenlediği "Jeopolitik Savaş: Sürdürülebilir barış için ön şartlar nelerdir?" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, dış politikaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünya gündemini meşgul eden bazı sorunların artık bölgesel değil, sınır ötesi niteliğe sahip olduğunu belirten Yerapetritis, iklim krizi ve Kovid-19 salgınını buna örnek gösterdi.

Yerapetritis, dünya genelini etkileyen sorunlara dikkati çekerek ülkelerin de dış politikalarının bu doğrultuda değiştiğini ifade etti.

Türkiye ile diyaloğun Yunanistan'a vatansever bir hizmet olduğunu vurgulayan Yerapetritis, "(Türkiye ile) her konuda mutabık kalmayacağız, bunu biliyoruz. Naif değiliz. Gerilimleri azaltacak, diyalog, diplomasi ve demokrasi yolunu açacak koşullar oluşturmak gelecek nesillere borcumuzdur. Abartılı iddialara kapılmadan, adım adım bunu yapıyoruz. Güzel bir pozitif gündem oluşturduk." diye konuştu.

Yerapetritis, dış politikadaki bu çizginin vatani bir görev olduğunu ifade ederek, "Zira, Ege'de bir kaza olursa, durumu düzeltmek için bir VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi olmayacak. Kaza düzeltilemez. Orta Doğu'da gördüğümüz gibi, kazalar çok kolay bir şekilde felakete sürükleyen sonuçlar doğurabilir. Bu da istemeyeceğimiz bir şey." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayseri'de kaos planı tezgahlandı, Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayseri'de kaos planı tezgahlandı, Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir!
Hollanda'da aşırı sağ-merkez sağ koalisyonu kuruldu
Hollanda'da aşırı sağ-merkez sağ koalisyonu kuruldu
Kripto varlıklara kurallar getiren yasa Resmi Gazete'de
Kripto varlıklara kurallar getiren yasa Resmi Gazete'de
Milyarlarca dolarlık yatırım gelebilir! Türkiye ile ABD görüşüyor
Milyarlarca dolarlık yatırım gelebilir! Türkiye ile ABD görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme
Fenerbahçe'den sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi
Fenerbahçe'den sürpriz Yusuf Yazıcı hamlesi
New York Times: İsrailli Generaller Gazze’de ateşkes istiyor
New York Times: İsrailli Generaller Gazze’de ateşkes istiyor
Galatasaray'a, Zaniolo için iki resmi teklif!
Galatasaray'a, Zaniolo için iki resmi teklif!
Vedat Işıkhan: Çalışan annelerin desteklendiği projeye 16 bin 831 başvuru yapıldı
Vedat Işıkhan: Çalışan annelerin desteklendiği projeye 16 bin 831 başvuru yapıldı
CHP'li Başarır'dan Kayseri Valisi'ne 'Suriyeli' tepkisi
CHP'li Başarır'dan Kayseri Valisi'ne 'Suriyeli' tepkisi
Türkiye ve BAE arasında sosyal hizmetler alanında işbirliği mutabakatı imzalandı
Türkiye ve BAE arasında sosyal hizmetler alanında işbirliği mutabakatı imzalandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü sunucu ile evleniyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü sunucu ile evleniyor