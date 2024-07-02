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Galatasaray'a, Zaniolo için iki resmi teklif!

Galatasaray'a, Zaniolo için iki resmi teklif!

Gelecek sezonda Galatasaray'da forma giymesi beklenmeyen Nicolo Zaniolo için kulübe iki resmi teklif geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, iki teklifi de reddetti.

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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Premier Lig ekibi Aston Villa'da oynayan Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki geleceği merak konusu haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında sarı-kırmızılı takım ile ilgili fotoğraflarını kaldıran İtalyan yıldız ile ilgili Çizme basınından flaş bir iddia geldi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalyan yıldız için Serie A ekipleri Atalanta ile Fiorentina'nın teklifi ve sarı-kırmızılıların istediği bedel belli oldu.

İKİ OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ GELDİ

Haberin devamında Gasperini yönetimindeki Atalanta'nın, Galatasaray'a 18 milyon Euro'ya varan bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

Ayrıca Fiorentina'nın ise Zaniolo için 17 milyon Euro'yu bulan bir zorunlu satın almalı kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

GALATASARAY GERİ ÇEVİRDİ

Bunun üzerine Galatasaray'ın iki kulübe teşekkür ederek gelen teklifleri reddettiği ve en az 20 milyon Euro bonservisli zorunlu satın alma maddesi içeren tekliflere açık olduğunu belirttiği aktarıldı.

İtalyan ekiplerinin Zaniolo'nun Türkiye'de forma giymek istememesi nedeniyle transferde aceleci davranmadığı ifade edilen haberde ilerleyen günlerde somut gelişmelerin yaşanabileceği işaret edildi.

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