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'MHP kapatılsın' ittifakı' mı kuruldu? Yıldıray Oğur'un yazısı olay oldu Zafer Şahin yazdı

'MHP kapatılsın' ittifakı' mı kuruldu? Yıldıray Oğur'un yazısı olay oldu Zafer Şahin yazdı

Yazar Zafer Şahin, Karar yazarı Yıldıray Oğur'un "Başardık oğlum" yazısında Yunanistan’da 11 yıl önce işlenen, 4 yıl önce karara bağlanan bir cinayet üzerinden "MHP kapatılsın" mesajını verdiğini yazdı. Oğur'a tepki gösteren Şahin, "15 Temmuz ihanetinde milletin yanında saf tutan MHP’yi etkisizleştirmek ve becerebilirlerse tasfiye etmek." dedi.

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Karar yazarı Yıldıray Oğur'un "Başardık oğlum" yazısı tartışmalara neden oldu.

Sinan Ateş cinayetinin adını geçirmeden Yunanistan'da uzun yıllar önce sonuçlanan bir davayı anlatan Oğur, isim vermeden MHP'yi hedef göstermekle eleştirildi.

Oğur, Yunanistan'da işlenen bir cinayetin ardından 7 yıl süren davanın Altın Şafak’ın kapatılması ve yöneticileri de dahil 68 üyesinin tutuklanmasıyla sonuçlandığını yazdı.

Oğur, yazısını "Bunların hepsini oğlu için mücadele eden bir anne başardı" cümlesiyle bitirdi.

Yıldıray Oğur'un Taraf'taki yazıları

Oğur'un yazısını bugünkü köşesinde değerlendiren Milliyet yazarı Zafer Şahin, Oğur'un Taraf gazetesinde FETÖ'nün kumpas operasyonlarına destek çıkan yazılara imza attığına dikkat çekti.

Şahin, "Karar yazarı FETÖ’nün muktedir olduğu günlerdeki kadar cesur değil. Mesajını üstü kapalı olarak Yunanistan’da 11 yıl önce işlenen, 4 yıl önce karara bağlanan bir cinayet üzerinden mahcup bir şekilde veriyor." diye yazdı.

"Planın asıl sahiplerininin asıl derdi MHP'yi tasfiye etmek"

Oğur'un açıktan söyleyemediğini FETÖ'cülerin açıktan "MHP kapatılsın" çağrısı yaptığına işaret eden Şahin, "Bu planın asıl sahiplerinin derdi Sinan Ateş ve acılı ailesinin mağduriyeti değil. FETÖ kumpaslarında, PKK’nın barikat teröründe, 15 Temmuz ihanetinde milletin yanında saf tutan MHP’yi etkisizleştirmek ve becerebilirlerse tasfiye etmek. Çok değil… Azıcık siyasi okuma yapabilen herkes bunu görür." ifadelerine yer verdi. 

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