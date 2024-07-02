Murat Kurum görevi devraldı: Bu adımları kararlılıkla atacağız!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Görevi Özhaseki'den devralan Murat Kurum "Deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. Yeşil alanlarımızı arttıracağız. Başta sıfır atık projemiz olmak üzere iklim değişikliğine uyum ve koordinasyon çerçevesinde kararlılıkla adımlar atacağız. dedi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki’den devraldı.

Mehmet Özhaseki'nin açıklaması şöyle:

30 yıl önce başlamıştık kamu hizmetine. Bugünlere kadar geldik. Önce Melikgazi Belediye başkanlığı, sonra büyükşehir belediye başkanlığı. Sonra cumhurbaşkanımızın daveti üzerine geldim. Şerefli bir görevi ifa etmeye çalıştım. Vicdanen müsterihim. Makamlara gelmekten ziyade giderken başınızın dik olması önemli. Rabbimin huzuruna yüz akı ile çıkmak çok önemli. Bir taraftan da görevi benim kadar iyi yapacağına inandığım kardeşime devrediyorum

Yarım bıraktığım işleri kardeşim tamamlayacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol yürüyüp ülkeye hizmet ettik. Kamu görevimi tamamlayarak ayrılıyorum.

Bakan Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

Öncelikle bu görevi yeniden tebliğ eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Görevi devralırken ve devrederken gurur duyduğum Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorum. Kolay değil 94 yılından bu yana bir davada farklı farklı görevlerde çalıştılar. Şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım bizi kardeşi gibi bağrına basan aziz milletimize hizmet etmek oldu. Yeri geldi İstanbul'un muradı oldum, depremde, selde koşturmaya gayret gösterdim. Bundan sonraki süreçte de yapacağım aziz milletim için yapmak olacaktır. Ülkemiz deprem ülkesi, çok acılar yaşandı. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Sadece 11 ilimizde değil, bugün yaşadığımız sadece kendiliğinden dahi yıkılan binalar, 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılaması gereken her türlü gayreti, arzuyu hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. İzmir, Balıkesir'deki yangınlar. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İklim değişikliğiyle mücadele bakanlığımızın en önemli alanlarından bir tanesi. Yeşil alanlarımızı artıracak adımlarımızı da başta Sıfır Atık Projemiz olmak üzere iklim değişikliğine uyum ve koordinasyonda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. İnşallah aynı uyumu çok yüksek noktada göstermek üzere çevre konusundaki hassasiyetimizi artırarak devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe olacağız. Biz de aynı amaç doğrultusunda çalışacağız, el ele vereceğiz.