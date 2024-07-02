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İTO açıkladı: Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu

İTO açıkladı: Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu

İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da fiyatı en çok artan ve düşen ürünler de belli oldu. Buna göre, haziranda fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün limon, en çok düşen ürün ise taze fasulye oldu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), haziran ayında kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 112'sinin perakende fiyatı artarken, 26 ürünün fiyatı düştü, 104 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Haziran ayında yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 56,64 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 45 ile mektup gönderim ücreti, aynı gruptan yüzde 27,66 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 23,08 ile poplin, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 22,30 ile sivri biber, çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 20,25 ile çikolata ve konut harcamaları grubundan yüzde 20,05 ile badana boya işçiliği olarak belirlendi.

Haziranda gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 20,84 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 13,71 ile erik, yüzde 11,60 ile kabak, yüzde 9,73 ile kiraz, yüzde 9,57 ile kayısı, yüzde 7,86 ile soğan ve yüzde 7,34 ile bezelye olarak kayıtlara geçti.

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