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MİT’ten açıklama: Eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir

MİT’ten açıklama: Eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir

Kayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiaları üzerine önce Kayseri’de başlayan daha sonra da Suriye’nin kuzeyinde yaşananların ardından Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından açıklama yapıldı. Provokatörlerin tek tek belirlenip gerekli işlemin yapıldığı belirtilerek “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir” denildi.

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Kayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiaları üzerine önce Kayseri’de başlayan daha sonra da Suriye’nin kuzeyinde yaşananların ardından peş peşe açıklamalar geldi. 

 Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip ederek gerekli müdahaleleri yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye'nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanların yakalandığı, bu kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişinin tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edildiğinin belirtildiği açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir" denildi.

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