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Suriye basınından çarpıcı iddia: Bağdat'ta Türkiye-Suriye zirvesi

Suriye basınından çarpıcı iddia: Bağdat'ta Türkiye-Suriye zirvesi

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber yayınında Suriye medyasında yer alan önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Küçük'ün aktardığına göre Türk ve Suriyeli yetkililer, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir görüşme gerçekleştirecek.

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Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahsın küçük bir çocuğa yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddiasının ardından kentte çıkan olaylar ve yurt genelindeki yansımaları  sonrası, Suriye'de sınıra yakın bölgelerden endişe verici haberler gelmişti.

Suriye tarafında bazı provokatörlerin Türk tırlarına yönelik saldırı iddiaları sonrası son dönemde iki ülke arasında olumlu seyreden diplomatik girişimlerin sekteye uğrayacağı endişesi doğmuştu.

Irak'ta normalleşme zirvesi 

Hal böyleyken gazeteci Cem Küçük,  TGRT Haber'de yayımlanan Günaydın Türkiye programında Suriye medyasında yer alan dikkat çekici bir iddiayı ekranlara taşıdı. Küçük'ün aktardığına göre Suriye yönetimine yakın El-Vatan Gazetesi, Türk ve Suriyeli yetkililerin Irak'ın başkenti Bağdat'ta görüşeceğini' ileri sürdü.

Haberde görüşmenin içeriğinin Türkiye ile Suriye arasında yapılması muhtemel normalleşme görüşmeleriyle ilgili olduğu bilgisi yer aldı.

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