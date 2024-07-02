Vodafone müşteri memnuniyetinde ivme yakaladı

Vodafone, yapay zeka destekli İleri Analitik Tahminleme yöntemi kullanarak kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik en uygun aksiyonları proaktif çözümler ve yönlendirmelerle müşterilerine sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş önerileri derin öğrenme, veri işleme ve müşteri modellemelerine göre farklılaştırarak ihtiyaçları en uygun şekilde tahmin ediyor ve hızla çözüyor.

Vodafone, çok kanallı yaklaşımı doğrultusunda müşterilerinin ihtiyaçlarına dair sunduğu çözümleri, internet sitesinden "Vodafone Yanımda" uygulamasına, dijital asistan TOBi'den 542 TOBi Sesli Asistan kanalına kadar tüm Vodafone kanallarına yaymak üzere çalışmalarına devam ediyor.

İleri Analitik Tahminleme yöntemini kullanan şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunuyor.

Bildirim ve SMS ile bilgilendirilen müşteriler, en uygun Vodafone müşteri destek kanalına yönlendirilerek kendilerine sunulan çözümlere ulaşabiliyor ve işlemlerini hızla gerçekleştirebiliyor.

Vodafone Ev İnterneti kullanıcılarıyla bildirim aracılığıyla iletişime geçilerek açık taleplerinin süreçleri hakkında bilgilendirme yapılıyor ve takibi sağlanıyor. Ayrıca, 542 TOBi Sesli Asistan kanalına ulaşan müşteriler, onlara özel fatura kesim tarihleri ve fatura son ödeme tarihleriyle ilgili bir bilgilendirme varsa bununla ilgili anons duyuyor.

Bu yöntemle kullanıcıya sunulan hizmet ve işlem önerileri arasında, hediye çarkı hatırlatma, doğum günü kutlama, kalan kullanımları azalan kullanıcılara aşım yapmamaları için hatırlatma, fatura kesim tarihi hatırlatma, fatura son ödeme günü hatırlatma, yurt dışında olan kullanıcılar için yurt dışı ek paket önerileri verilmesi gibi konular yer alıyor.

Çağrı merkezini arayan kullanıcılara özel bir öneri varsa, müşteri temsilcisinin çağrı sürecini daha sağlıklı şekilde yönetmesine yardımcı olmak amacıyla bu öneri müşteri temsilcisi ekranlarına yerleştiriliyor. Böylece Vodafone'luların ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetlere kolayca ulaşması hedefleniyor.

"Her ay 14 milyon müşterimize anlık bildirim ve SMS aracılığıyla ulaşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, Vodafone Türkiye Müşteri Operasyonları Organizasyonu olarak, Vodafone'un dijital servisler şirketi olma hedefi doğrultusunda, müşteri ihtiyacını daha iyi anlayacak teknolojileri kullanarak yollarına devam ettiklerini belirtti.

Gemici, şunları kaydetti:

"Her ay 14 milyon müşterimize anlık bildirim ve SMS aracılığıyla ulaşıyor, Yanımda uygulamasının ana sayfasında yer alan TOBi'nin konuşma baloncuğu üzerinden de 6 milyon kullanıcımıza bilgilendirmeler sağlıyoruz. Bu bilgilendirmeleri alan müşterilerimizin önemli bir kısmı, teklif ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak amacıyla TOBi'ye giriş yapıyor ve işlemlerini dijital kahramanımızın sunduğu sohbet tabanlı destek sayesinde kolayca gerçekleştirebiliyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş öneriler de sunduğumuz müşterilerimizin memnuniyetini, yükselen bir ivme yakalayan Net Tavsiye Skoru'muzdan da görmek bizi mutlu ediyor."