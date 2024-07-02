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Selvi'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Ümit Özdağ'a bak Sinan Oğan'ı anla

Selvi'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Ümit Özdağ'a bak Sinan Oğan'ı anla

Abdulkadir Selvi, Sinan Oğan-Kılıçdaroğlu kavgasını kaleme aldı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Selvi, "Ümit Özdağ ile gizli protokol yapan yüzde 5.2 oranında oy alan Sinan Oğan’a neler teklif etmez?" dedi.

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Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu’nun kendisine cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık teklif ettiğini açıkladı.

Oğan'a yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Sana bırak 3 bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Oğan'a ağır ithamlarla dolu açıklamasını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında değerlendirdi.

"Hem 6’lı Masa’daki ortaklarından hem de CHP’den gizlediği ortaya çıkmadı mı?"

Sinan Oğan ile konuştuğunu belirten Selvi, Oğan'ın iddiasını yinelediğini aktardı. Selvi, yazısında cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaşananları gündeme getirdi:

"Kemal Bey, cumhurbaşkanı adayı olmak için yüzde 1 oyu bile olmayan 6’lı Masa’daki 4 partiye cumhurbaşkanı yardımcılığı, 8 bakanlık ve 39 milletvekili vermedi mi?
Ümit Özdağ’a bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, MİT Başkanlığı ve üç bakanlık teklif etmedi mi? Bunu hem 6’lı Masa’daki ortaklarından hem de CHP’den gizlediği ortaya çıkmadı mı? Ümit Özdağ ile gizli protokol yapan yüzde 5.2 oranında oy alan Sinan Oğan’a neler teklif etmez?"

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