Otogaza görülmemiş zam: Yeni fiyat tarifesi bu gece yarısından itibaren geçerli

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından otogaza da (LPG) zam yapılıyor. Sektör kaynaklarına göre, yeni fiyat tarifesi bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

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Son dönemde artan akaryakıt fiyatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Otogaza (LPG) bu gece yarısından itibaren 1 lira 75 kuruş zam yapılacak. Bu zamla birlikte otogazın litre fiyatı, İstanbul ve Ankara'da ortalama 22,95 TL'ye yükselecek.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 1 lira 75 kuruş zam gelecek. Bu artışla birlikte otogazın litre fiyatı İstanbul ve Ankara'da yaklaşık 22,95 TL olacak. Benzin ve motorine de daha önce yapılan zamlarla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42,39 TL, motorinin litre fiyatı ise 42,47 TL seviyesine çıkmıştı. Ankara'da benzinin litre fiyatı 43,37 TL, motorinin litre fiyatı ise 43,48 TL olarak güncellenmişti. İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 43,63 TL, motorinin litre fiyatı 43,87 TL olarak belirlenmişti.

ÖTV artışı bekleniyor

3 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan ÖTV artışı da akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Haziran ayı ÜFE verilerine göre, benzinde 2,06 TL, motorinde ise 1,93 TL'lik bir ÖTV artışı bekleniyor. KDV oranındaki yüzde 20'lik artış da eklendiğinde, vergi yükü benzinde 2,47 TL, motorinde ise 2,32 TL'ye ulaşacak.

Ciddi bir artış olacak

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan sürekli artış, sürücülerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte otogaz fiyatları da önemli ölçüde artacak. Sürücüler, yeni fiyat tarifesiyle birlikte araçlarının yakıt maliyetlerinde ciddi bir artışla karşı karşıya kalacak.