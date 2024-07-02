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Slovenya'yı penaltılarla eleyen Portekiz çeyrek finalde

Slovenya'yı penaltılarla eleyen Portekiz çeyrek finalde

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda Portekiz, Slovenya'yı penaltılarla eleyerek çeyrek finale yükseldi.

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Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Portekiz ile Slovenya Frankfurt Arena’da karşı karşıya geldi.

Portekiz, penaltılarla çeyrek finale çıktı

Normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlik tamamlanan son 16 tur müsabakasında rakibine penaltılarda 3-0 üstünlük kuran Portekiz, çeyrek finale yükseldi.

Slovenya güçlü savunmasıyla Portekiz'i zorladı

Müsabaka boyunca iyi savunma yapan Slovenler, güçlü rakibine çok fazla gol pozisyonu vermedi. İki takım da 90 dakika içinde tabelayı değiştiremeyince uzatmalara geçildi.

Ronaldo'nun uzatmalarda kullandığı penaltıyı Oblak kurtardı

103. dakikada Portekiz penaltı kazandı. Rakip yarı alanın ortalarında aldığı topla ceza sahasına giren Diogo Jota, Drkusic'in müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi.

105. dakikada penaltıda topun başına geçen Ronaldo'nun vuruşunda soluna iyi uzanan Oblak meşin yuvarlağı çıkardı.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışları yapıldı.

Portekiz, penaltılarda turladı

Slovenya'da sırasıyla Ilicic, Balkovec ve Verbic'in kullandığı penaltılarda kaleci Diogo Costa gole izin vermedi.

Portekiz'de ise Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva penaltıları gole çevirerek takımlarını çeyrek finale taşıdı.

Portekiz: 0 - Slovenya: 0

Stat: Frankfurt Arena

Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo (Dk. 117 Semedo), Ruben Dias, Pepe (Dk. 118 Ruben Neves), Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha (Dk. 65 Diogo Jota), Bernardo Silva, Rafael Leao (Dk. 76 Francisco Conceiçao), Ronaldo

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stajonovic (Dk. 86 Verbic), Adam Cerin, Elsnik (Dk. 106 Ilicic), Miakar (Dk. 74 Gorenc Stankovic), Sporar (Dk. 74 Celar), Sesko

Sarı kartlar: Dk. 32 Drkusic, Dk. 37 Karnicnik, Dk. 101 Gorenc Stankovic, Dk. 106 Bijol, Dk. 107 Balkovec (Slovenya)

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