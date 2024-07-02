Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştı. Çağlar Söyüncü, 3+1 yıllığına sarı lacivertli takıma imzayı attı.

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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’nün transferi konusunda Atletico Madrid'le anlaşmaya vardı ve oyuncunun transfer edildiğini resmen duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün bonservisinin alındığını ve milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki stoperin transferine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz sezon kiralık olarak çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır. Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıllığına renklerimize bağlayan imzayı atmıştır."

Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli takımda geçen sezon forma giydiği 16 maçta 2 gol kaydetti.

Çağlar Söyüncü'nün maliyeti

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'e 8.5 milyon euro ödeneceğini açıkladı. İspanyol ekibine, 4 sene içerisinde 7 taksit şeklinde ödenecek.

Başarılı savunmacı geçen sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid’den kiralanmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun takımda kalmasını çok istediği Çağlar için yönetimle görüşme yapmıştı.