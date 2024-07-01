ABD'de Eylem Tok'un tutuklu yargılanmasına karar verildi

ABD’de Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci kez hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un tutuklu yargılanmasına karar verildi.

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İstanbul’da yaptığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, bugün Boston’da ikinci kez mahkemeye çıktı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Eylem Tok’un yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim, “Bu duruşma oldukça karmaşık. Siyasilerin görüş bildirmesi gerek.” demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tok ve oğlunun iadesinin uygun olduğu konusunda görüş bildirmişti.

TUTUKLU YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

ABD’de Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci kez hakim karşısına çıkan Eylem Tok’un tutuklu yargılanmasına karar verildi.

KAYNAK: NTV