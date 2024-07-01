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Bakan Yerlikaya duyurdu! Kayseri paylaşımları için soruşturma açıldı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kayseri paylaşımları için soruşturma açıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylarla ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dair açıklamalarda bulundu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olayların ardından sosyal medyada yaklaşık 79 bin hesaptan 343 bin paylaşım yapıldığını duyurdu.

Bu hesapların yüzde 37'sinin bot, paylaşımların ise yüzde 68'inin ise provokatif amaçlı olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bunların 10'unun savcılığa sevk edildiğini kaydeden Yerlikaya, diğerlerinin ise işlemlerine devam edildiğini belirtti. 

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şunları söyledi;

30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı.
 
Paylaşım yapılan hesapların %37’sinin BOT; paylaşımların %68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi.
 
63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
 
Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız. 

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