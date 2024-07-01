İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlar yakından takip edilmektedir

Kayseri'de önceki gün 5 yaşındaki kız çocuğunun Suriye uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından, Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde gerilim tırmanırken, Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi.

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Dün akşam saatlerinde Kayseri'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir şahsın istismarına uğramasının ardından Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde olaylar çıktı. Provokasyonlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, önceki gün Kayseri'de yaşanan, bugün ise Suriye'nin kuzeyinde yaşanan provokatif olaylara ilişkin dikkat çeken mesajlar paylaştı. Altun "Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

"BAZI MAHFİLLERİN, ÜLKEMİZİN HUZURUNU BOZMA ÇABALARI AMACINA ULAŞAMAYACAK"

Altun, "Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır. Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

VATANDAŞLARI UYARDI

Asılsız haberlere karşı vatandaşları da uyaran Altun, "Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı.