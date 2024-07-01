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TSK, Suriye'nin kuzeyine takviye birlikler gönderdi

TSK, Suriye'nin kuzeyine takviye birlikler gönderdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), provokasyon eylemlerinin şiddetlendiği Suriye'nin kuzeyine takviye birlikler sevk etti.

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Kayseri'den sonra Suriye de karıştı. Türkiye'nin Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altına aldığı bölgelerde büyük şiddet gösterileri yaşanıyor.

Provokatör gruplar, Türkiye'den gelen tırlara saldırdı, Türk bayraklarını indirip parçaladılar, bölgede bulunan Türkiye plakalı araçlara saldırdılar..

Olayların şiddetlenmesi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgede önlem almaya başladı.

Takviye birlikler gönderildi

TSK, provokasyon yaşanan Suriye'nin kuzeyine takviye birlikler sevk etti. Suriye sınırından geçen birlikler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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