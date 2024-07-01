TSK, Suriye'nin kuzeyine takviye birlikler gönderdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), provokasyon eylemlerinin şiddetlendiği Suriye'nin kuzeyine takviye birlikler sevk etti.Abone ol
Kayseri'den sonra Suriye de karıştı. Türkiye'nin Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altına aldığı bölgelerde büyük şiddet gösterileri yaşanıyor.
Provokatör gruplar, Türkiye'den gelen tırlara saldırdı, Türk bayraklarını indirip parçaladılar, bölgede bulunan Türkiye plakalı araçlara saldırdılar..
Olayların şiddetlenmesi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölgede önlem almaya başladı.
Takviye birlikler gönderildi
TSK, provokasyon yaşanan Suriye'nin kuzeyine takviye birlikler sevk etti. Suriye sınırından geçen birlikler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.