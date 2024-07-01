Mike Tyson'dan Milli Takım'a destek

A Milli Takım'a, yarın Avusturya ile oynayacağı maç öncesi efsane boksör Mike Tyson'dan destek geldi. Tyson, son 16 turu için "İnşallah Türkiye kazanacak" dedi.Abone ol
EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürerken, A Milli Takımımız yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar bu maç için hazırlıklarını tamamlarken, rakiplerini yenerek çeyrek finale çıkmayı hedefliyorlar.
Leipzig Stadı'nda oynanacak maçta, Milli Takımımızın en büyük destekçisi taraftarlar olacak.
Mike Tyson'dan destek
Efsane boksör Mike Tyson, zorlu maç öncesi A Milli Takımımıza destek verdi.
Berlin'de bir etkinliğe katılan dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Avusturya karşısında gönlünün Türkiye’den yana olduğunu belirtti.
Tyson'un Milli Takım'a desteği sosyal medyada büyük ilgi gördü.