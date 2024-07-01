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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya mali yardım tutarı açıklandı!

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya mali yardım tutarı açıklandı!

Rusya ile savaşan Ukrayna, batılı ülkelerden yılın ilk yarısında 13,8 milyar dolar mali yardım aldı.

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Batılı ülkeler, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 6 ayda 13,8 milyar dolar mali yardım yaptı. Ukrayna Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Ukrayna'nın yılın ilk yarısında 20,2 milyar dolar kaynak kullandığı ifade edildi.

Kaynakların ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Japonya, Kanada ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlandığına işaret edilen açıklamada, söz konusu dönemde desteğin 13,8 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Ukrayna Maliye Bakanlığı, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Batılı ülkelerden 85,4 milyar dolar destek alındığını bildirmişti.

Ülke bütçesinin bu yıl 43,5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

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