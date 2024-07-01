Beykoz Belediye binasına borçlarla ilgili asılan afiş ortalığı karıştırdı

Beykoz Belediye Meclis Toplantısı'nda, Kurban Bayramı öncesinde belediye binasına asılan borçlarla ilgili afişler tartışmaya neden oldu.

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Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde yapıldı.

Toplantının gündem dışı bölümünde, Kurban Bayramı'nın arifesinde belediye borçlarına ilişkin başkanlık binasına asılan afişler gündeme geldi.

Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, söz alarak, afişte yazan borç miktarına ilişkin iddialarla ilgili konuştu.

Beykoz Belediye Başkanlığı binasının iki cephesine ve çeşitli billboardlara afişler asıldığını aktaran Deliak, "Asılan tabloda özetle belediyenin yaklaşık 3,5 milyar lira borçlu olduğu, her bir Beykozlunun da 15 bin lira borçlu olduğu belirtildi." dedi.

Eski Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın sosyal medya hesabından belediyenin 1,1 milyar lira borçla devredildiğini aktardığını ifade eden Deliak, ilçe kamuoyunun açıklanan borç miktarlarına itibar etmediğini kaydetti.

Tablodaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Deliak, şöyle devam etti:

"Bu tabloda gözüken 'BEYTAŞ', 'BEYYAP' ve 'İktisadi Sosyal İşletme' adı altındaki bu rakamlar zaten Beykoz Belediyesinin bütçe emanetleri adı altındaki borcun içerisinde olduğu halde neden bunları ayrıca bir kere daha yazmak suretiyle borcu yükseltme ihtiyacı hissettiniz? Diğer taraftan gecikme faizi adı altında 1 milyar 146 milyon lira gibi oldukça yüksek bir kalem gözüküyor. Böyle bir borç var mıdır, varsa buna ilişkin belgelerin belediye meclisine getirilmesi, plan ve bütçe komisyonuna da belge, bilgi ve diğer dokümanların sunulması ve burada incelenmesi gerekmektedir. Bir diğer borç kalemi olarak gösterilen 'Belediye aleyhine açılan davalardan doğan borçlar' 404 milyon lira gösterildi. Bunlara ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının, icra emirlerinin belediye meclisine sunulmasını ve hukuk komisyonunda incelenmesini talep ediyoruz."

"404 milyon lirayı nasıl tespit ettiniz?"

Deliak, kesin hesabın haziran ayında tartışmalar içerisinde kabul edildiğini, belediye binasına asılan afişteki bilgilerin ise meclisten geçen kesin hesaba aykırı olduğunu söyledi.

AK Parti grubu olarak konuya ilişkin Başkanlık makamına cevaplanması için soru önergesi verdiklerine dikkati çeken Deliak, "Belediye aleyhine açılan davalardan doğduğu iddia edilen 404 milyon lirayı nasıl tespit ettiniz? Gecikme faizi adı altında 1 milyar 16 milyon lira gözüken bedelin nasıl tespit edildiğini, bunun dayanak belgelerinin, ödeme emirlerinin nasıl tespit edildiği hususunda da soru önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ediyoruz. Bu asılan Excel tablosu kim ya da kimler tarafından hazırlandı? Bunun hazırlanmasında Beykoz Belediyesinin bu işlerle yetkili müdürlüğünün etkisi var mıdır, yok mudur? Bu, başkaca yetkisiz ve görevsiz kimseler tarafından mı hazırlandı? Eğer böyle bir durum söz konusuysa bunu hazırlayan kimseler yetki ve görevi olmadığı halde belediyenin mahrem bilgilerini elde etmiş midir?"

Beykoz halkının 1 kuruşunun dahi boşa gitmemesi için çalıştıklarını belirten Deliöz, "Ekonomist olmaya gerek yok. Kendi içerisinde çelişkiler olduğunu herkes görüyor. Beykozlular bunun altında aslında hizmet noktasında bahaneler arandığını görüyor." değerlendirmesini yaptı.

Eldeki verilere göre Beykoz Belediyesi ile belediye başkanının ilçe halkına gerçeğe aykırı bilgi verdiğini iddia eden Deliöz, bu sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından toplantıda karşılıklı tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine oturumu yöneten Belediye Başkanı Köseler, soru önergesinin başkanlık tarafından yazılı olarak cevaplandırılacağını ifade ederek, sonraki süreçle de ilgili bilgi vereceklerini sözlerine ekledi.