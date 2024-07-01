Altında düşüş sürüyor! Gram, çeyrek altın fiyatına bakın

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Yeni haftada gram altın 2 bin 444 liradan alıcı buluyor. İşte altın piyasasında son durum...

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Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 2 bin 448 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 444 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışın altında 2 bin 325 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyon endişesi fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesi yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor.