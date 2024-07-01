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RAMS Başakşehir, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo'yu transfer etti

RAMS Başakşehir, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo'yu transfer etti

 RAMS Başakşehir, 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, mart ayında ön sözleşme imzaladığı Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya 'ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Djalo, geçen sezon Portekiz'de 2. lig temsilcisi Paços Ferreira'da 34 maçta forma giyerken 7 gol, 3 asist kaydetti.

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