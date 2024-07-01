Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de Suriyelilere yönelik olaylara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin "Dün Kayseri'de küçük grubun yol açtığı durumun nedeni muhalefetin zehirli söylemidir. " dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de Suriyeli bir kişinin yine Suriye uyruklu küçük yaştaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kızılcahamam Eliz Otel'de partisinin Yerel Yönetimler İstişare ve "Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez"

"Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamaktan herkes uzak durmalı. Birilerinin kendi beceriksizliğinin faturasını, evini barkını terk etmiş insanlara kesmeye göz yumulmamalı.

Dün Kayseri'de küçük grubun yol açtığı durumun nedeni muhalefetin zehirli söylemidir. Vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez.

Siyasi kazanım uğruna nefret söylemine tevessül etmek acizliktir. Toplumda yabancı düşmanlığı ile bir yere varılamaz.

Ayrımcılık, ötekileştirme, düşmanlaştırma AK Parti siyasetinde yer bulmayacaktır. Biz iktidarı ve muhalefeti ile Türkiye'ye hizmet etme arzusundayız. İstiyoruz ki sosyal barışımız bozulmasın ağzımızın tadı kaçmasın.

"28 şubat döneminini anımsatan uygulamalar devreye alınmak isteniyor"

Erdoğan, konuşmasında muhalefet yönetimindeki belediyeleri işaret ederek, "Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Gençlere, kadınlara, esnafa, emekliye verilen sözlerin tamamı unutuldu." dedi.

Erdoğan, (Muhalefet belediyeleri) Belediye binalarını, LGBT paçavralarıyla donatmak dışında herhangi bir icraatları olmadı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz.

Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz.

Muhalefet içindeki radikal unsurların da kışkırtmasıyla 28 Şubat dönemini anımsatan uygulamalar yeniden devreye alınmak isteniyor. Buna müsaade edilmemeli.

Ne olmuştu?

Kayseri'de Melikgazi ilçesinin Danişmentgazi mahallesinde pazar yerinde bulunan tuvalette Suriye uyruklu İ.A'nın (26) amcasının kızı 7 yaşındaki Suriyeli M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.

ddiaların Kayseri'de duyulmasının ardından yaşanan şiddet olaylarına ilişkin sosyal medyada, kentteki birçok noktada toplanan kalabalık grupların görüntüleri paylaşılmıştı.

Olayların kentte Suriye kökenlilerin yoğun yaşadığı Eskişehir Bağları’nda yoğunlaştığı bildirilmişti. Bölgede zarar verilen araç ve iş yerlerine ait görüntüler yoğun şekilde paylaşılmıştı.

Kayseri Valiliği, olayla ilgili olarak Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını, çocuğun da koruma altına alındığını açıklamıştı.