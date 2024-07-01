BIST 10.393
DOLAR 32,68
EURO 35,16
ALTIN 2.455,46
HABER /  SPOR

Tuncay Şanlı, Ümraniyespor ile sözleşme imzaladı: "Anelka'nın da burada olması beni heyecanlandırdı"

Tuncay Şanlı, Ümraniyespor ile sözleşme imzaladı: "Anelka'nın da burada olması beni heyecanlandırdı"

Trendyol 1. Lig'in İstanbul temsilcilerinden Ümraniyespor, yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı ile sözleşme imzaladı.

Abone ol

Ümraniye'deki kulüp binasında Tuncay Şanlı için imza töreni düzenlendi. Törene, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın ve kulüp Üst Yöneticisi (CEO) Nicolas Anelka da katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Şanlı, "Sakaryaspor'u çalıştırdıktan sonra dinlenmek istiyordum ama başkanla konuştuktan sonra fikrim değişti. Burada Anelka'nın da olması beni heyecanlandırdı. Başkanın anlattıkları projeler ve Türk futbolu adına bazı şeylerin değişmesi adına buradayım. Sahada mücadele eden, keyif veren bir takım olacağını söyleyebilirim." dedi.

Yeni teknik direktörün imza töreninde konuşan Ömür Aydın ise "Uzun bir süredir Anelka ile kulübün kapılarını dünyaya açabilmesi için yoğun bir çalışma verdik. Teknik direktör konusunda da fikir birliğine vardık ve Tunay Şanlı da bizimle aynı ideallere sahip olduğunu söyledi." diye konuştu.

Yeni teknik direktörümüz tanıtmak için bir araya geldiklerini belirten Anelka, "Herkes zaten onu çok iyi tanıyor. Futbol ikonuydu ve benim arkadaşımdı. Birlikte oynadık ve bugün artık bizim teknik direktörümüz. Bol şans diliyorum. Kulübümüzde başarılar diliyorum. Hoş geldin Tuncay." ifadelerini kullandı.

Central Hospital, Ümraniyespor'un isim ve göğüs sponsoru oldu

Ümraniyespor, Central Hospital ile 1 yıllık isim ve göğüs sponsorluğu konusunda da sözleşme imzaladı.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ömür Aydın, "Bugün Ümraniyespor adına kıymetli bir anlaşmaya imza atıyoruz. Türk futbolunun daha ileri taşınmasında sponsorlar önem arz etmektir. Anlaşmaya vardığımız Central Hospital'a teşekkür ediyorum. Central Hospital, isim ve göğüs sponsorluğunda bize katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sponsoru duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Anelka ise "Futbolcularımızın sakatlanmasını istemeyiz. Ama Central Hospital ile yakın ilişkilerimizin olması çok önemli. Herkese sponsorumuzun huzurunda teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik
Polisi alarma geçiren olay! Patlayıcı madde yüklü kamyon arıza yaptı, patlayıcılar güvenlik önlemi alınarak nakledildi
Polisi alarma geçiren olay! Patlayıcı madde yüklü kamyon arıza yaptı, patlayıcılar güvenlik önlemi alınarak nakledildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de Suriyelilere yönelik olaylara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de Suriyelilere yönelik olaylara ilişkin açıklama
AK Partili Ömer Çelik ünlü spikerle evleniyor! Yüzükler takıldı
AK Partili Ömer Çelik ünlü spikerle evleniyor! Yüzükler takıldı
Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri
Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri
Gazze'de can kaybı 38 bine dayandı
Gazze'de can kaybı 38 bine dayandı
Köprü ve otoyol ücretine zam iddiasına CHP'den yeni açıklama
Köprü ve otoyol ücretine zam iddiasına CHP'den yeni açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay'dan emsal karar: Zina yapan eş, evlilik mallarından pay alamayacak
Yargıtay'dan emsal karar: Zina yapan eş, evlilik mallarından pay alamayacak
Nevşehir'de dehşet! Babaannesini yaralayıp, üvey dedesini öldürdü
Nevşehir'de dehşet! Babaannesini yaralayıp, üvey dedesini öldürdü