BIST 10.393
DOLAR 32,68
EURO 35,16
ALTIN 2.455,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Polisi alarma geçiren olay! Patlayıcı madde yüklü kamyon arıza yaptı, patlayıcılar güvenlik önlemi alınarak nakledildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Polisi alarma geçiren olay! Patlayıcı madde yüklü kamyon arıza yaptı, patlayıcılar güvenlik önlemi alınarak nakledildi

Kırklareli'nde arıza yapan kamyonda yüklü patlayıcı maddelerin, güvenlik önlemleri altında başka bir kamyona yüklenerek nakliyesi sağlandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yola çıkan, içerisinde 4 ton nitrat, 4 koli dinamit ve tetikleyicilerin bulunduğu A.Y. yönetimindeki 17 AB 264 plakalı kamyon Edirne Caddesi'nde arıza yaptı.

A.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi. Kamyon, polis ekipleri nezaretinde sanayi sitesine götürüldü.

Patlayıcı madde yüklü kamyonun olduğu cadde araç ve yaya girişlerine kapatıldı.

Kamyon çevresine ise şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Bu sırada çevre esnafın da patlama riski oluşturabilecek faaliyeti durduruldu.

Polis ekiplerinin gözetiminde patlayıcı maddeler, olay yerine gelen başka bir kamyona yüklendi.

Patlayıcı maddelerin Pınarhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya götürüldüğü öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rüştü Onur Atilla ve Nez aşk yaşıyor! 'Yuva yıktın' yorumları çifti kızdırdı
Foto Galeri Rüştü Onur Atilla ve Nez aşk yaşıyor! 'Yuva yıktın' yorumları çifti kızdırdı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Ömer Çelik ünlü spikerle evleniyor! Yüzükler takıldı
AK Partili Ömer Çelik ünlü spikerle evleniyor! Yüzükler takıldı
Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri
Opel modellerinde 0 faizli kredi teklifleri
Gazze'de can kaybı 38 bine dayandı
Gazze'de can kaybı 38 bine dayandı
Köprü ve otoyol ücretine zam iddiasına CHP'den yeni açıklama
Köprü ve otoyol ücretine zam iddiasına CHP'den yeni açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay'dan emsal karar: Zina yapan eş, evlilik mallarından pay alamayacak
Yargıtay'dan emsal karar: Zina yapan eş, evlilik mallarından pay alamayacak
Nevşehir'de dehşet! Babaannesini yaralayıp, üvey dedesini öldürdü
Nevşehir'de dehşet! Babaannesini yaralayıp, üvey dedesini öldürdü
Garanti BBVA Yatırım'a 'En İnovatif Aracı Kurum' ödülü
Garanti BBVA Yatırım'a 'En İnovatif Aracı Kurum' ödülü
Rusya, Harkiv’de postaneyi vurdu: 1 ölü, 10 yaralı
Rusya, Harkiv’de postaneyi vurdu: 1 ölü, 10 yaralı
Mersin'de güvenlik görevlisinin bıçaklayarak darbettiği site sakini öldü
Mersin'de güvenlik görevlisinin bıçaklayarak darbettiği site sakini öldü
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış uyarısı geldi
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış uyarısı geldi