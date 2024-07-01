MSB duyurdu 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."