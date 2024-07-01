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4 aylık hamile Birgül ve kardeşi İzmir'deki patlamada öldü, cenazeleri toprağa verildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Birgül Sarsılmaz (44) ve kardeşi Evin Aslan'ın (36) cenazeleri defnedildi.

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Birgül Sarsılmaz ve Evin Aslan'ın cenazeleri aileleri tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra babaevinin bulunduğu Torbalı ilçesindeki Subaşı Mahallesi'ne getirildi. Baba İbrahim Savucu, burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, Subaşı Mahallesi Cami'nde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

4 aylık hamileymiş

Kardeşlerden Birgül Sarsılmaz'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Baba İbrahim Savucu, cenazenin ardından gazetecilere, "Felaket oldu. Bize felaket oldu. Pazara çıkmışlardı. O sırada olay yaşanıyor. Büyük kızım hamileydi. Bayramda yanıma geldi, hamile olduğunu söylemişti." diye konuştu.

Cenazeye, ölen kardeşlerin ailesi, İzmir Valisi Süleyman Elban, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde dün bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirtilen 1 kişi gözaltına alınmıştı.

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