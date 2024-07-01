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Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bozcaada'da denize giren kadın kayboldu

 Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 2 gün önce denize girdikten sonra kaybolan kadının bulunması için çalışmalara devam ediliyor.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, denize girdikten sonra kaybolan Fügen Er'i (77) arıyor.

Sulubahçe Koyu'nda denizde dalgıçların, kıyıda ise diğer ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar Er'e ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Bozcaada'da yaşayan Fügen Er, 29 Haziran'da öğle saatlerinde komşularıyla sohbet ettikten sonra serinlemek için Sulubahçe Koyu'ndan denize girmişti. Er'in denizden çıkmadığını, giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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