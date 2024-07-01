Birileri yine harekete geçti! Kayseri'den sonra şimdi de Suriye'de ortalık karışıyor

Dün cinsel taciz olayının ardından Kayseri'de ortalığı karıştırmak isteyenler şimdi de Suriye'de ortaya çıktı. Suriye'de bazı provokatörler Türk tırlarına saldırıda bulundu.

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Türkiye ile Suriye arasında normalleşme mesajları verilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görüşmesi konuları konuşulurken iki ülkede de dikkat çeken olaylar yaşanmaya başladı. Kayseri'de yaşanan taciz olayı ve sonrasında provokatörler tarafından köpürtülen şiddet olaylarının ardından şimdi de Suriye'de karışıklıklar yaşanıyor. Suriye'nin bazı bölgelerinde Türk tırları ve Türk işyerleri saldırıların hedefi oldu.

KAYSERİ'DE PROVOKASYON

Kayseri'de yabancı uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki yabancı uyruklu bir kız çocuğunu taciz etmesinin ardından kentte büyük bir gerginlik yaşandı. Tacizci güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alınırken Kocasinan ilçesinde toplanan kalabalık ortalığı birbirine kattı.

Şehrin pek çok noktasında patlak veren provokasyonda Suriyelilere ait olduğu belirlenen evler saldırıya uğrarken, işyerleri ateşe verildi, otomobiller ise parçalandı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasının ardından olaylarda yaralanan polisler hastanede tedavi altına alındı.

SURİYE'DE PROVOKASYON

İsrail İstihbarat Servisi Mossad ve FETÖ'nün de dahil olduğu olayların ardından bugün de aynı provokasyona Suriye'de imza atıldı. Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Azez'de sebze ve meyve haline Türkiye'den gönderilen TIR'lara saldırı düzenlendi. Bazı provokatörler PTT binalarına saldırı yaparken, harekat bölgelerine elektrik sağlayan dağıtım şirketinden ve El-Bab'ta mültecilerin bulunduğu Şamrak kampında saldırılar meydana geldi.

ERDOĞAN-ESADIN MESAJLARI DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Kirli eller tarafından Türkiye'de ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde başlatılan provokasyon ve yaşanan şiddet olaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini açıklamasının ardından meydana gelmesi ise provokasyon iddialarını güçlendiriyor.

Bilindiği üzere Ankara ile Şam arasındaki teknik-istihbari görüşmeler, son dört yıldır devam ediyordu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad geçtiğimiz günlerde karşılıklı görüşülebileceği mesajını vermişti.

Beşar Esad yaptığı açıklamada Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda “her türlü girişime açığız” açıklamasında bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Diplomasi ilişkisi kurulmaması için hiçbir sebep yok. Biz Suriye ile ilişkileri geliştirmekte aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi hedefimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar sayın Esed ile bu görüşmeleri yaptık, yarın olmaz diye bir şey mümkün değil, yine olur. " açıklamasında bulunmuştu.

KAYNAK: HABER7